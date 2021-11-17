Депутаты ЗакСа поддержали поправку бюджета на 2022 год

Депутаты ЗакСа поддержали поправку бюджета на 2022 год. Фото: пресс-служба ЗакСа/скриншот трансляции

Депутаты ЗакСа поддержали поправку бюджета на 2022 год. Фото: пресс-служба ЗакСа/скриншот трансляции

Депутаты петербургского Заксобрания поддержали поправку бюджета на 2022 год, предложенную губернатором Александром Бегловым.

Во втором чтении 17 ноября был рассмотрен законопроект бюджета Петербурга на 2022 год и плановый период с 2023 по 2024 год. Парламентарии приняли поправку Беглова. Об этом сообщает пресс-служба ЗакСа.

Так, доходная часть бюджета Петербурга в 2022 году составит 890,36 млрд рублей, в 2023 году — 960,2 млрд рублей, а в 2024 достигнет 1033,4 млрд рублей. Налоги от физических лиц будут основным источником дохода.

Согласно документу, основные траты средств из городской казны будут направлены на строительство социальных объектов, реализацию жилищных программ и открытие новых станций метро.

Расход бюджета Петербурга в 2022 году составит около 971,5 млрд рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в начале парламентского заседания 17 ноября вице-спикер ЗакСа Николай Бондаренко и врио губернатора Валерий Пикалев поздравили с праздником депутата Веру Сергееву.