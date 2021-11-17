Бондаренко и Пикалев в начале заседания поздравили с днем рождения депутата «Единой России»

Бондаренко и Пикалев в начале заседания поздравили с днем рождения депутата "Единой России". Фото: testforumuvet.gov.spb.ru

Бондаренко и Пикалев в начале заседания поздравили с днем рождения депутата "Единой России". Фото: testforumuvet.gov.spb.ru

В начале парламентского заседания 17 ноября вице-спикер ЗакСа Николай Бондаренко и врио губернатора Валерий Пикалев поздравили с днем рождения депутата «Единой России» Веру Сергееву.

Николая Бондаренко и Валерий Пикалев поздравили с днем рождения депутата «Единой России» Веру Сергееву. Об этом сообщает пресс-служба ЗакСа. Пикалев и Бондаренко принесли свои поздравления от своего имени и от всех отсутствующих в городе начальников, среди которых председатель ЗакСа Александр Бельский и глава города Александр Беглов.

Валерий Пикалев пожелал «удачи и простого женского счастья», а Николай Бондаренко особенно отметил счастье, здоровье и благополучие.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Николай Бондаренко заменил Александра Бельского в кресле вице-спикера петербургского Заксобрания. Председатель ЗакСа Александр Бельский уехал в командировку. Николай Бондаренко открыл заседания парламента сегодня 17 ноября.