Бондаренко заменил спикера Бельского на заседании петербургского парламента

Бондаренко заменил спикера Бельского на заседании петербургского парламента
Бондаренко заменил спикера Бельского на заседании петербургского парламента. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Бывший вице-губернатор Николай Бондаренко заменил Александра Бельского в кресле вице-спикера петербургского Заксобрания по причине того, что председатель ЗакСа уехал в командировку.

Впервые с момента избрания председателя городского парламента VII созыва, ведет не Александр Бельский, а вице-спикер — Николай Бондаренко. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания.

Николай Бондаренко открыл заседания парламента сегодня 17 ноября. По левую сторону от него сидит Марина Шишкина.

На заседании отсутствуют главы фракций «Единая Россия» и «Яблоко» — Павел Крупник и Александр Шишлов. Кроме них отсутствуют еще три депутата.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что первого октября в петербургском Законодательном Собрании избрали новых заместителей председателя парламента седьмого созыва. Их кандидатуры были утверждены на внеочередном заседании парламента.

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