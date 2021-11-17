Бондаренко заменил спикера Бельского на заседании петербургского парламента

Бывший вице-губернатор Николай Бондаренко заменил Александра Бельского в кресле вице-спикера петербургского Заксобрания по причине того, что председатель ЗакСа уехал в командировку.

Впервые с момента избрания председателя городского парламента VII созыва, ведет не Александр Бельский, а вице-спикер — Николай Бондаренко. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания.

Николай Бондаренко открыл заседания парламента сегодня 17 ноября. По левую сторону от него сидит Марина Шишкина.

На заседании отсутствуют главы фракций «Единая Россия» и «Яблоко» — Павел Крупник и Александр Шишлов. Кроме них отсутствуют еще три депутата.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что первого октября в петербургском Законодательном Собрании избрали новых заместителей председателя парламента седьмого созыва. Их кандидатуры были утверждены на внеочередном заседании парламента.