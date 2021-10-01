Вице-спикерами ЗакСобрания выбрали Бондаренко и Шишкину

Николай Бондаренко. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин
Николай Бондаренко стал зампредом ЗакСа. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В петербургском Законодательном Собрании избрали новых заместителей председателя парламента седьмого созыва.

Вице-спикерами ЗакСобрания стали бывший вице-губернатор города Николай Бондаренко и руководитель регионального отделения «Справедливой России» Марина Шишкина. Их кандидатуры утвердили на внеочередном заседании парламента 1 октября.

Бондаренко, будучи вице-губернатором, отвечал за вопросы ЖКХ, жилищной политики и городского хозяйства. Шишкина работала деканом факультета журналистики СПбГУ в до 2011 года. Была депутатом ЗакСобрания пятого созыва.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ЗакС постановил образовать два новых комитета. ЗакСобрание города постановило образовать бюджетно-финансовый комитет и комитет по законодательству.

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