ЗакС постановил образовать два новых комитета

ЗакС постановил образовать два новых комитета
Заседание ЗакСа. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли «Об образовании органов ЗакСа Петербурга седьмого созыва и профильных комиссий ЗакСа седьмого созыва».

В пятницу, 1 октября, в Мариинском дворце проходит заседание седьмого созыва Законодательного собрания Петербурга.

Так, ЗакСобрание города постановило образовать бюджетно-финансовый комитет и комитет по законодательству.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 29 сентября проходило первое заседание седьмого созыва Законодательного собрания Петербурга. Присутствовали губернатор Александр Беглов и члены правительства города.

ЗакС новости СПб


 

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ЗакС постановил образовать два новых комитета
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