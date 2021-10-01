ЗакС постановил образовать два новых комитета

Депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли «Об образовании органов ЗакСа Петербурга седьмого созыва и профильных комиссий ЗакСа седьмого созыва».
В пятницу, 1 октября, в Мариинском дворце проходит заседание седьмого созыва Законодательного собрания Петербурга.
Так, ЗакСобрание города постановило образовать бюджетно-финансовый комитет и комитет по законодательству.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 29 сентября проходило первое заседание седьмого созыва Законодательного собрания Петербурга. Присутствовали губернатор Александр Беглов и члены правительства города.