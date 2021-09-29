В Мариинском дворце проходит первое заседание ЗакСа нового созыва

В Мариинском дворце 29 сентября проходит первое заседание седьмого созыва Законодательного собрания Петербурга. Присутствуют губернатор Александр Беглов и члены правительства города.

Депутат петербургского ЗакСа Константин Чебыкин избран председателем Счётной комиссии: за — 39 при 1 воздержавшемся и 8 против.

Депутат от «Единой России» Олег Милюта избран председателем Редакционной комиссии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Избран новый состав Редакционной комиссии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга:

Павел Иткин, ЛДПР Михаил Барышников, «Единая Россия» Андрей Алескеров, «Справедливая Россия» Олег Милюта, «Единая Россия» Андрей Горшечников, «Единая Россия»

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ротонде Мариинского дворца состоялась торжественная церемония вручения удостоверений избранным депутатам Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва.