Законопроекты о введении QR-кодов не будут рассматриваться в декабре

Законопроекты о введении QR-кодов не будут рассматриваться в декабре
Законопроекты о введении QR-кодов не будут рассматриваться в декабре. Фото: Gazeta.SPb.ru

В календаре рассмотрения вопросов Госдумы на декабрь отсутствуют законопроекты о QR-кодах.

Законопроекты о введении QR-кодов в самолетах, поездах дальнего следования и других общественных местах не были включены включены в перечень вопросов Государственной Думы на декабрь. Об этом стало известно из проекта постановления на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

На прошлой неделе председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что направил законопроекты о QR-кодах в рассылку для сбора отзывов и предложений в регионы, в Общественную и Счетную палаты, а также в Совет Федерации.

Документ с графиком работы парламента на следующий месяц утверждается в последний пленарный день текущего месяца. Госдума рассмотрит проект календаря 25 ноября.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что первое чтение законопроектов о QR-кодах для граждан при посещении общественных мест, массовых мероприятий и транспорта планировалось на декабрь.

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Законопроекты о введении QR-кодов не будут рассматриваться в декабре
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