Первое чтение законопроектов о QR-кодах должно состояться в декабре

Первое чтение законопроектов о QR-кодах должно состояться в декабре
Первое чтение законопроектов о QR-кодах должно состояться в декабре. Фото: Государственная дума

Первое чтение законопроектов о QR-кодах для граждан при посещении общественных мест, массовых мероприятий и транспорта планируется на грядущий декабрь.

Правительственные законопроекты о введении QR-кодов для граждан будут озвучены в Госдуме в декабре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в аппарате Госдумы.

«Совет принял к рассмотрению законопроекты правительства о QR-кодах. Первое чтение планируется в декабре», — заявил собеседник агентства.

Как сообщил источник в аппарате нижней палаты парламента, Совет Думы принял документы к рассмотрению. Также спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале сообщил, что Совет Думы рассмотрел законопроекты и направил их в рассылку для обсуждения в регионы, в Общественную и Счетную палаты, Совет Федерации до 14 декабря.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербуржцам значительно облегчили получение сертификатов о вакцинации. Существует определенная система того, как информация о человеке преобразуется в QR-код вакцинированного.

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