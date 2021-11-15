Как облегчили получение QR-кода о вакцинации пожилым петербуржцам

Петербуржцам значительно облегчили получение сертификатов о вакцинации. Такой документ содержит информацию о пациенте, все выполненные ранее и непосредственно выполненные вакцинации, указывается наименование вакцины. Упрощение системы рассчитано прежде всего на людей пожилого возраста.

Чтобы превратиться в QR-код для пациента, информация проходит несколько этапов. Телеканал «Санкт-Петербург» пообщался со специалистами и вакцинированными гражданами, чтобы разузнать, как происходит регистрация прививки, а также какой путь от пациента до QR-кода проходит информация.

Сначала пациент приходит в регистратуру, где проверяют личные данные пациента, заполняют анкету и подписывают добровольное согласие на вакцинацию. Потом врач печатает QR-код для переноса данных в систему вакцинации, с помощью сканирования вносят данные о препарате. В заключении уже обработанную информацию переносят на реальный QR-код пациента, который выдается на месте.

«Мы значительно облегчили получение сертификатов пациентами, преимущественно пожилого возраста, у которых возникают сложности с распечаткой и получением сертификатов через госуслуги, либо по обращению в МФЦ», — отметили в поликлиническом отделении № 10 городской поликлиники № 17.

Такая система работает с 1 ноября, если человек делал прививку до этого дня, то можно обратиться в регистратуру — там распечатают нужный документ. QR-код выдают и тем, кто привился «Спутником Лайт». Он будет активен через 3 недели. Система возможна благодаря сайту госуслуг Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что, по мнению специалиста, переболевшие коронавирусом без симптомов обладают более высоким иммунитетом, чем вакцинированные, поэтому они должны получать QR-коды.