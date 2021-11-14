Иммунолог призвал выдавать QR-коды переболевшим COVID бессимптомно

Врач заявил, что в первую очередь это касается тех, кто заразился дельта-штаммом. Фото: Gazeta.SPb

Врач заявил, что в первую очередь это касается тех, кто заразился дельта-штаммом. Фото: Gazeta.SPb

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что переболевшие коронавирусом без симптомов обладают более высоким иммунитетом, чем вакцинированные, поэтому они должны получать QR-коды.

Жемчугов отметил, что граждане, которые перенесли ковид бессимптомно, не воспринимаются в рамках коллективного иммунитета. Хотя их иммунитет более мощный, чем у привитых людей.

«Переболевшие всегда дают больший иммунитет, чем вакцина — это закон. Им нужно QR-код давать в первую очередь», — подчеркнул специалист в беседе с ТАСС.

Врач заявил, что в первую очередь это касается тех, кто заразился дельта-штаммом. У этих людей, по словам Жемчугова, иммунитет может держаться до года. Он добавил, что переболевшие этой мутацией являются самыми ценными.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мясников опроверг заблуждение о внедрении «чипов» при вакцинации.