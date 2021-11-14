Мясников опроверг заблуждение о внедрении «чипов» при вакцинации

Как отметил врач, многие убеждены, что вакцина остается в теле на всю жизнь. Фото: кадр из видео Youtube

Как отметил врач, многие убеждены, что вакцина остается в теле на всю жизнь. Фото: кадр из видео Youtube

Российский врач и телеведущий Александр Мясников развеял популярное среди россиян заблуждение о «чипировании» при вакцинации.

Специалист рассказал об этом на программе «Полный контакт» с Владимиром Соловьевым. Как отметил врач, многие убеждены, что вакцина остается в теле на всю жизнь, «сидит и делает свое злое дело внутри». Однако это миф, поскольку препарат покинет организм уже через месяц.

По словам Мясникова, вакцина после введения стимулирует выработку антител, показывает организму способ борьбы с инфекцией. Но уже через три-четыре недели от нее в организме не остается и следа.

«Это не то, что вам ввели и вы ходите там с чипом всю жизнь», — подчеркнул медик.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врачи в Петербурге ответили на аргументы антипрививочников.