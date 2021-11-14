Врачи в Петербурге ответили на аргументы антипрививочников

Разработки векторных технологий, которые уже были в стране, позволили создать препарат за несколько недель. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Разработки векторных технологий, которые уже были в стране, позволили создать препарат за несколько недель. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

На научно-технологической конференции Futuremed в Петербурге эксперты оспорили основные аргументы противников вакцинации от коронавируса.

Как пишет РБК, многие антипрививочники убеждены, что вакцины против COVID-19 являются экспериментальными препаратами, которые вывели на рынок слишком быстро. Биолог Антонина Обласова заявила, что испытания действительно проводились в сжатые сроки. Однако разработки векторных технологий, которые уже были в стране, позволили создать препарат за несколько недель. В разработку вакцины вложили большие деньги, поэтому удалось привлечь много ученых.

Кроме того, антиваксеры указывают на случаи смерти после прививки. Врач-инфекционист Валентин Ковалев напомнил, что «после» еще не значит «вследствие». Человек мог привиться в инкубационном периоде, а потом тяжело заболеть. Также человек мог заболеть первые 40 дней после прививки, то есть до того, как выработался иммунитет.

Некоторые противники прививок считают, что вакцинация бессмысленна, поскольку инфекция мутирует и адаптируется к вакцинам. По словам Ковалева, эффективность препаратов не зависит от мутаций.

«Например, с гриппом это не так. Этот вирус меняет белки, которые отвечают за иммунный ответ, каждый год. Поэтому каждый год создается новая вакцина, а перед этим анализируется сам вирус, который идет с Южной Азии», — заявил инфекционист.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что профессор объяснил, почему среди врачей есть антипрививочники.