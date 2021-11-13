Профессор объяснил, почему среди врачей есть антипрививочники

Эксперт полагает, что некоторые специалисты, увы, получили плохое образование.
Профессор НИЦ Альштейн рассказал, по какой причине некоторые врачи являются антипрививочниками. Эксперт предположил, что это связано с низкой образованностью некоторых специалистов. Об этом пишет «Газета.ру».
Известно, что некоторые врачи отговаривают от вакцинации. Это, уверены в Центре им. Гамалеи, негативно влияет на темпы вакцинации. Профессиональное сообщество, тем не менее, в большинстве своем поддерживают вакцинацию и выступают за введение ограничений и QR-кодов.
Альштейн выразил надежду, что подрастающее поколение и будущие медики будут более образованными. Он предложил наказывать тех врачей, которые выступают против прививок. Также он хочет, чтобы были санкции против тех, кто продаёт сертификаты о вакцинации, и тех, кто их покупает.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач объяснил, почему вакцинированные люди умирают от ковида.