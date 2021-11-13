Профессор объяснил, почему среди врачей есть антипрививочники

Профессор объяснил, почему среди врачей есть антипрививочники
Вместо того, чтобы сделать прививку, некоторые решаются на покупку фальшивого сертификата. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Эксперт полагает, что некоторые специалисты, увы, получили плохое образование.

Профессор НИЦ Альштейн рассказал, по какой причине некоторые врачи являются антипрививочниками. Эксперт предположил, что это связано с низкой образованностью некоторых специалистов. Об этом пишет «Газета.ру».

Известно, что некоторые врачи отговаривают от вакцинации. Это, уверены в Центре им. Гамалеи, негативно влияет на темпы вакцинации. Профессиональное сообщество, тем не менее, в большинстве своем поддерживают вакцинацию и выступают за введение ограничений и QR-кодов.

Альштейн выразил надежду, что подрастающее поколение и будущие медики будут более образованными. Он предложил наказывать тех врачей, которые выступают против прививок. Также он хочет, чтобы были санкции против тех, кто продаёт сертификаты о вакцинации, и тех, кто их покупает.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач объяснил, почему вакцинированные люди умирают от ковида.

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