Врач объяснил, почему вакцинированные люди умирают от ковида

Такое и правда может случится, уверяет специалист.

Инфекционист Владимир Никифоров рассказал, почему вакцинированные россияне могут умирать от коронавируса. Он напомнил, что прививка не гарантирует 100% защиту от заражения.

Иногда прививка по некоторым причинам, связанным с особенностями организма, может не сработать. Как итог – вакцинированный человек в крайне редких случаях умирает. Но врач настаивает, что это не связано с препаратом, так как он безопасен. Это говорит о том, что в конкретном случае он не сработал.

Иногда препараты неправильно хранят, что влияет на их качество. Есть и еще одна причина: некоторые люди покупают сертификаты о вакцинации и врут о том, что делали прививку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ленобласть вновь бьет рекорды по количеству смертей от ковида. Отмечается также, что за сутки в 122 населенных пунктах успели заболеть 396 человек, большая часть из которых проживает в Гатчине – 33 человека.