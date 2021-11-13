Ленобласть вновь бьет рекорды по количеству смертей от ковида

Ленобласть вновь бьет рекорды по количеству смертей от ковида
"Коронавирусные" койки. Фото: комитет по здравоохранению

За сутки скончалось 13 человек – это больше, чем когда-либо с момента начала пандемии коронавируса.

В Ленинградской области сегодня, 13 ноября, стало известно о новом рекорде по количеству смертей от коронавируса в регионе. Сообщается, что погибли 13 зараженных – такого не было ни разу с момента начала пандемии. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Отмечается также, что за сутки в 122 населенных пунктах успели заболеть 396 человек, большая часть из которых проживает в Гатчине – 33 человека. Также продолжает бить антирекорды Мурино, где заболели 32 пациента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что за сутки привились от COVID больше 35 тысяч петербуржцев. Как сообщили в Смольном, за минувшие сутки также привито 5 432 лиц старше 60 лет.

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