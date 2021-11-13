Новый рекорд: за сутки привились от COVID больше 35 тысяч петербуржцев

В Северной столице за минувшую пятницу первым компонентом привили 23 139 человек, всего выполнено 35 765 инъекций от коронавирусной инфекции.

Об этом стало известно сегодня, 13 ноября. Общий показатель стал новым рекордом с начала массовой вакцинации.

Как сообщили в Смольном, за минувшие сутки также привито 5 432 лиц старше 60 лет.

Напомним, по распоряжению Роспотребнадзора петербуржцев без QR-кода, у которых нет иммунитета к COVID-19, могут отстранить от работы до реального факта вакцинации. Работодатели до 15 декабря 2021 года должны организовать вакцинацию от COVID-19 пожилых сотрудников первым компонентом или однокомпонентным препаратом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Александр Беглов назвал игнорирующих вакцинацию от коронавирусной инфекции жителей Петербурга безответственными.