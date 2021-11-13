Беглов назвал игнорирующих вакцинацию петербуржцев безответственными

Отказывающиеся прививаться от коронавируса горожане ведут себя безответственно, забирая койки у других больных. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

По его словам, если количество заболевших COVID-19 будет расти, пострадают больные диабетом, сердечники, неврологические и другие пациенты.

Беглов отметил в ходе прямого эфира в на своей странице в соцсети «ВКонтакте», в городе также не хватит медицинских специалистов на всех больных.

Напомним, губернатор Петербурга также поручил внести изменения в методические рекомендации, которые позволят горожанам покидать бары и рестораны города до полуночи, но при условии, что в 23 часа они прекращают принимать заказы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге закончилась вакцина от коронавируса «КовиВак». На сегодняшний день в России этот препарат выпускает только одна площадка.