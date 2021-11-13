В Петербурге закончилась вакцина от коронавируса «КовиВак»

В Петербурге закончилась вакцина от коронавируса «КовиВак»
Вакцина закончилась. Фото: скриншот видео

На складе Петербурга закончилась вакцина «КовиВак», поставок которой в ближайшее время не ожидается. Об этом заявил заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

По его словам, сложность с наличием «КовиВака» в городе прежде всего связана со сложным производством этой вакцины. На сегодняшний день в России этот препарат выпускает только одна площадка.

Сарана отметил в ходе прямой трансляции на странице губернатора Александра Беглова в соцсети «ВКонтакте», что в городе также осталось небольшое количество вакцины «ЭпиВакКорона», при этом есть «Спутник V» и «Спутник Лайт».

Напомним, в Петербурге полный цикл вакцинации от COVID-19 прошли почти 2 млн жителей Петербурга. В настоящее время в городе развернуто 9 488 коек для лечения пациентов с COVID-19 и пневмониями.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что страх влияет на побочные эффекты после вакцинации от COVID.

КовиВак коронавирусная пандемия новости СПб


 

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