Ученые: страх влияет на побочные эффекты после вакцинации от COVID

Ученые: страх влияет на побочные эффекты после вакцинации от COVID
По мнению ученых, самый эффективный способ уменьшить эффект ноцебо – разумное и открытое информирование людей о свойствах вакцин и лекарств. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Побочные эффекты после вакцинации сильно зависят от негативных ожиданий. К такому мнению пришли ученые датского университета.

Исследование проходило в виде опроса испытуемых об ожидаемых побочных эффектах после вакцинации и сравнение их слов и эмоций с реальными «побочками». Оказалось, что, боясь побочных эффектов, можно спровоцировать организм на появление симптомов, которые им соответствуют.

Как пишет журнал Psychotherapy and Psychosomatics, количество «побочек» также зависит от возраста и пола человека, а также типа препарата. При этом участники, которые ожидали сложных побочных эффектов, после укола чаще чувствовали себя хуже.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полный цикл вакцинации от COVID-19 прошли почти 2 млн жителей Петербурга. В настоящее время в городе развернуто 9 488 коек для лечения пациентов с COVID-19 и пневмониями.

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