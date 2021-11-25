Гинцбург: в России выпущено 70 млн комплектов «Спутника V»

По словам Гинцбурга, в России выпущено 70 млн комплектов "Спутника V". Фото: "ВКонтакте"/РАНХиГС

По словам Гинцбурга, в России выпущено 70 млн комплектов "Спутника V". Фото: "ВКонтакте"/РАНХиГС

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России выпустили 70 млн комплектов препарата «Спутник V» и 15 млн комплектов «Спутника Лайт».

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, в каком масштабе производятся препараты «Спутник V» и «Спутник Лайт». Об этом сообщают РИА Новости.

«В России выпущено 70 миллионов комплектов «Спутника V» и 15 миллионов «Спутника Лайт», — отметил Гинцбург.

Директор центра заверил, что в России на сегодняшний день выпущено порядка 85 миллионов комплектов препарата. Отмечается, что Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавируса. Она была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи и получила название «Спутник V».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что депутаты предложили выдавать QR-коды гражданам, которые привиты иностранными препаратами.