Депутаты предложили выдавать QR-коды гражданам, привитым иностранными вакцинами

Депутаты Государственной Думы от фракции ЛДПР предложили выдавать QR-коды и тем гражданам, которые привились, но иностранными вакцинами. Деятели считают, что все россияне с антителами к коронавируса должны иметь равные права.

Депутаты Государственной Думы подготовили поправки к правительственным законопроектам о введении QR-кодов о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании, предложив выдавать QR-коды привитым иностранной вакциной. Об этом сообщают «Известия».

Кроме того, по мнению депутатов, QR-код может получить и то, кто «неофициально» переболел инфекцией.

«Если для нас важен коллективный иммунитет, необходимо дать им возможность получить QR-код. Плюс мы предлагаем поправку об амнистии всех, кто получил поддельные QR-коды. Им необходимо дать возможность вакцинироваться», — отметил Зампред фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В КПРФ также готовят поправки к законопроектам. Не исключают возможность их внесения и «Единая Россия», а также «Справедливая Россия».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что специалист заявил об уменьшении числа бессимптомно больных россиян в ходе последней волны коронавируса.