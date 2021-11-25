Иммунолог: количество бессимптомных больных COVID-19 в России уменьшилось

Иммунолог: количество бессимптомных больных COVID-19 в России уменьшилось
Количество бессимптомных больных COVID-19 в России уменьшилось. Фото: pexels.com

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок отметил, что число бессимптомно больных россиян в ходе последней волны инфекции уменьшилось.

Владимир Болибок считает, что в России стало значительно меньше бессимптомных носителей коронавируса. По мнению специалиста, это связано со скоростью, с которой «дельта»-штамм атакует организм людей. Об этом эксперт рассказал в беседе с радио Sputnik.

Все больше граждан России испытывают симптомы коронавируса и обращаются к специалистам.

«Это связано с тем, что «дельта»-штамм коронавируса более агрессивный. Он не только быстрее передается от человека человеку, но и внутри человека от клетки к клетке быстрее распространяется. Иммунная система не успевает отразить инфекцию, поэтому большее количество людей испытывают симптомы», — заявил Болибок.

Врач отметил, что статистика по заболевшим коронавирусной инфекцией не включает те случаи, когда человек не обращается в больницы и не уходит на самоизоляцию, а продолжает распространять болезнь. При этом симптомы инфекции явно присутствуют, но в легкой форме.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в мире появился новый штамм-коронавируса. Ученые отмечают, что он опаснее предыдущих.

Владимир Болибок врач-иммунолог дельта-штамм коронавирус Россия


 

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