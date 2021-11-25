Ученые заявили о новом штамме коронавируса, который опаснее предыдущих

Британские деятели науки рассказали о том, что в мире, по официальным данным, новым штаммом коронавируса заражены 10 человек.

Газета Daily Mail сообщает, что, по словам генетика Франсуа Баллу, пока особенно беспокоиться не стоит. Ведь штамм встречается довольно редко. При этом, он опаснее чем те, что были выявлены ранее.

Новый вариант вируса мог появиться у человека со слабым иммунитетом и недиагностированным СПИДом.

По мнению вирусологов, данная вариация может иметь большое количество мутаций. Это сделает вирус устойчивым к существующим на данный момент вакцинам.

Издание пишет, что в настоящий момент известно о 10 случаях заражение этим штаммом. Заболевшие есть в Ботсване, ЮАР и Гонконге.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российский ученый заявил о конце четвертой волны коронавируса в России.