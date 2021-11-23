Ученый заявил о конце четвертой волны коронавируса в России

Ученый заявил о конце четвертой волны коронавируса в России
По словам эксперта, четвертая волна коронавируса отступает. Фото: pexels.com

Глава центра ДНКОМ Андрей Исаев считает, что четвертая волна COVID в России подходит к концу.

Как пишет «Коммерсантъ», согласно данным ПЦР-тестирования, очередная волна ковида в стране закончилась. Так думает директор центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

Эксперт заявил, что количество положительных ПЦР-тестов на ковид во второй половине ноября значительно снизилось, их всего 6%. Неделей ранее доля положительных результатов составляла 11%.

«Главный критерий, который говорит о том, что волна отступает, — это количество положительных проб от общего числа ПЦР-анализов», — объяснил Андрей Исаев.

Он отметил, что четвертая волна коронавируса в РФ стала самой короткой. Так, подъем заболеваемости начался в сентябре, пик пришелся на октябрь, а уже в ноябре был зафиксирован спад.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России за сутки коронавирусом заболели еще 33,9 тыс. человек.

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