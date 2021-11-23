В России заболело коронавирусом еще 33,9 тыс. человек

Число суточных заболеваний ковидом в России становится меньше.

За последние сутки в Российской Федерации коронавирус подтвердился еще у 33 996 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью во вторник, 23 ноября.

За минувшие 24 часа от коронавируса и его последствий умерло 1 243 гражданина РФ. В Москве жертвами вируса стали 96 человека, в Петербурге — 76, а в Московской области — 59.

В общей сложности в стране за все время пандемии скончались 266 579 россиян.

Всего в России зафиксировано 9 млн 400 тыс. 835 случаев коронавирусной инфекции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил об отсутствии сильных прорывов в исследовании коронавируса в мире.