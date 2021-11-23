Гинцбург заявил об отсутствии существенных прорывов в исследовании коронавируса в мире

Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил об отсутствии сильных прорывов в исследовании коронавируса в мире.

Ученый отметил, что все прорывы сводятся к совершенствованию вакцин, сообщает РИА «Новости».

С начала пандемии в России выявлено 9 366 839 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 265 336 летальных исходов, выздоровели 8 053 643 человека.

Ранее вирусолог Анатолий Альштейн полагает, что японские ученые, предположившие самоликвидацию дельта-штамма коронавируса, могут быть правы. Он считает, что такая теория имеет рациональное зерно. Об этом пишет «Эксперт». Альштейн считает, что самоликвидация маловероятна, но это не значит, что невозможна. Он пояснил, что груз мутаций, которые вирус испытывает при попадании в организм человека, способен снизать его возможности. Если так, то это отличная новость, ведь тогда станет понятнее, когда пандемии закончится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что порядка 10% людей, по информации доктора, сообщают о таком симптоме. Кроме мигрирующих болей возникает сильная утомляемость и плохой сон. Заболевание, на которое указывают эти признаки, называется фибромиалгия.