Стало известно еще об одном последствии коронавируса

Стало известно еще об одном последствии коронавируса
Названо еще одно последствие COVID-19. Фото: Pixabay

По словам невролога Ойбека Тургунхужаева, поборовшие коронавирус люди впоследствии жалуются на боли по всему телу.

О том, что пациентов после ковида преследуют мигрирующие боли по всему телу главный невролог сети клиник «Семейная» рассказал в разговоре со Sputnik.

Порядка 10% людей, по информации доктора, сообщают о таком симптоме. Кроме мигрирующих болей возникает сильная утомляемость и плохой сон. Заболевание, на которое указывают эти признаки, называется фибромиалгия.

Человеку с болевым синдромом необходимо обратиться к доктору. По мнению Тургунхужаева, если его состояние нельзя объяснить воспалительной реакцией, то оно может быть вызвано дисфункцией нервной системы. Возможно, причина плохого самочувствия связана с перенесенной инфекцией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вирусолог рассказал о вакцине от коронавируса, которую испытает президент России Владимир Путин.

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