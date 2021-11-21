Вирусолог рассказал о вакцине от коронавируса, которую испытает Путин

Альтштейн отметил, что такой способ введения менее опасный, чем внутримышечный. Фото: Pixabay

Альтштейн отметил, что такой способ введения менее опасный, чем внутримышечный. Фото: Pixabay

Интраназальная вакцина от коронавируса, в испытаниях которой примет участие президент Владимир Путин, более мягкая, чем внутримышечная.

Об этом в беседе с «Пятым каналом» рассказал вирусолог Анатолий Альтштейн. По его словам, это та же самая вакцина, она практически не отличается от внутримышечной, однако разработчикам важно проверить ее эффективность в новом способе введения. Проверки показали, что этот препарат более мягким, чем при внутримышечном введении. Он вызывает высокий иммунитет.

Альтштейн отметил, что такой способ введения менее опасный, чем внутримышечный. Он считает, что участие Путина в исследованиях повысит популярность вакцины у россиян и вызовет доверие к ней.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин ревакцинировался от коронавируса «Спутником Лайт».