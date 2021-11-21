Путин ревакцинировался от коронавируса «Спутником Лайт»

Путин ревакцинировался от коронавируса &#171;Спутником Лайт&#187;
Владимир Путин прошел ревакцинацию от коронавируса. Фото: сайт Кремля

Президент Владимир Путин прошел ревакцинацию от коронавируса вакциной «Спутник Лайт».

Об этом глава государства сообщил на встрече с замдиректора центра имени Гамалеи Денисом Логуновым. По словам Путина, сегодня он повторно привился от коронавируса. Для ревакцинации он выбрал однокомпонентный препарат «Спутник Лайт». Он отметил, что решил пройти ревакцинацию по рекомендации специалистов из центра Гамалеи.

Российский лидер отметил, что после процедуры он хорошо себя чувствует.

Также он сообщил, что будет добровольцем в эксперименте по применению назальной вакцины от COVID-19.

Весной этого года Путин уже привился от коронавируса двухкомпонентной вакциной «Спутник V».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Гинцбург не оценил идею пережидания пандемии без прививки.

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