Гинцбург не оценил идею пережидания пандемии без прививки

Гинцбург не оценил идею пережидания пандемии без прививки
Глава центра Гамалеи Гинцбург призвал граждан не ждать, пока от COVID-19 привьются другие. Фото: unsplash

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что считает попытки некоторых жителей переждать пандемию новой коронавирусной инфекции, не делая прививки, глупыми.

Как пишут РИА Новости, ученый назвал это «совершенно глупым подходом». По мнению деятеля науки, не заразиться человеку не поможет даже отдельный остров.

«Рано или поздно ему придется общаться с внешним миром. И любой контакт — это вероятность того, что он будет заражен или непосредственно через воздух, или через продукты питания», — объяснил Гинцбург.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург выступил в поддержку предложения о лишении дипломов медиков, которые отговаривают людей от вакцинации от коронавируса.

александр гинцбург вакцинация коронавирус пандемия


 

Новости партнеров
Сельдь и скумбрия являются самой полезной рыбой
Сельдь и скумбрия являются самой полезной рыбой
Кадровый офицер ФСБ вырастил нового главу управления соцпитания?
Кадровый офицер ФСБ вырастил нового главу управления соцпитания?
Антитела к COVID-19 нашлись у 83% взрослых жителей Петербурга
Антитела к COVID-19 нашлись у 83% взрослых жителей Петербурга
Кардиолог назвала опасные симптомы отрыва тромба
Кардиолог назвала опасные симптомы отрыва тромба
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Гинцбург не оценил идею пережидания пандемии без прививки
Глава Петербурга Беглов поздравил налоговиков с профессиональным праздником
Из-за пандемии в Петербурге выросли цены на ритуальные услуги
В воскресенье из Пулково задержали четыре самолета
ДТП на Наличной парализовало движение трамваев
Один в овраге, другой в луже: два внедорожника застряли в Сертолово
Вячеслав Малафеев оценил вероятность ухода Семака из «Зенита»
В Петербурге в субботу «заминировали» сразу три школы