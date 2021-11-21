Гинцбург не оценил идею пережидания пандемии без прививки

Глава центра Гамалеи Гинцбург призвал граждан не ждать, пока от COVID-19 привьются другие. Фото: unsplash

Глава центра Гамалеи Гинцбург призвал граждан не ждать, пока от COVID-19 привьются другие. Фото: unsplash

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что считает попытки некоторых жителей переждать пандемию новой коронавирусной инфекции, не делая прививки, глупыми.

Как пишут РИА Новости, ученый назвал это «совершенно глупым подходом». По мнению деятеля науки, не заразиться человеку не поможет даже отдельный остров.

«Рано или поздно ему придется общаться с внешним миром. И любой контакт — это вероятность того, что он будет заражен или непосредственно через воздух, или через продукты питания», — объяснил Гинцбург.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург выступил в поддержку предложения о лишении дипломов медиков, которые отговаривают людей от вакцинации от коронавируса.