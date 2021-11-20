Гинцбург согласился с предложением забирать дипломы у врачей-антипрививочников

Гинцбург согласился с предложением забирать дипломы у врачей-антипрививочников
Гинцбург считает, что врачи-антипрививочники "убивают людей". Фото: pexels

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург выступил в поддержку предложения о лишении дипломов медиков, которые отговаривают людей от вакцинации от коронавируса.

Гинцбург считает, что врачи-антипрививочники «убивают людей», поскольку неправомерно пользуются своим положением. Он рассказал об этом в беседе с РИА Новости.

Идею забирать дипломы у противников вакцинации среди врачей предложил сенатор Александр Башкин. Он указал, что медик-антипрививочник не получил должного образования, медицинских знаний и практики, поэтому его не следует допускать к работе, связанной с вакцинацией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Голикова рассказала об ухудшении ситуации с коронавирусом в трех регионах России.

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