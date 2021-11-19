Голикова рассказала об ухудшении ситуации с коронавирусом в трех регионах России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что эпидемиологическая обстановка стала более напряженной в трех субъектах России: Алтайском крае, Кемеровской области, Бурятии.

«В то же время улучшение мы видим в Сахалинской области за счет небольшого снижения заболеваемости», — приводит ее слова РИА «Новости».

Она отметила, что в нескольких российских регионах — Москве, Подмосковье, Воронежской области и Хакассии — снизилось количество заболевших ковидом, однако пороговые значения не преодолены, чтобы можно было констатировать серьезное улучшение.

С начала пандемии в России выявлено 9 257 068 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 261 589 летальных исходов, выздоровели 7 956 254 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге рассказали, каков процент вакцинированных среди госпитализированных пациентов, болеющих коронавирусом. Врачи полагают, что число будет расти и это вполне нормально.