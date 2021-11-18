В Петербурге назвали процент вакцинированных на коронавирусных койках

Эксперты отмечают, что число привитых в больницах растет и в этом нет ничего удивительного.

В Санкт-Петербурге рассказали, каков процент вакцинированных среди госпитализированных пациентов, болеющих коронавирусом. Врачи полагают, что число будет расти и это вполне нормально. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщили в комитете по здравоохранению.

Данные были собраны по трем стационарам города. В Госпитале для ветеранов войн с 1 по 15 ноября угодили 1,4 тысяч зараженных пациентов. Из них 289 человек уверяют, что сделали прививку, то есть 20,5% от всех поступивших. Половина из них привита только первым компонентом. Пока что нет ни одного случая, чтобы привитый умер от ковида.

В Покровскую больницу за аналогичный период поступило 700 человек, из них вакцинированных 137 человек, то есть 19% от общего числа. Половина также успела вколоть только первый компонент. Ни одного пациента в реанимации в тяжелом состоянии нет. Летальных случаев с вакцинированными тоже не зарегистрировано.

В Больницу святого Георгия привезли 663 пациента, из них 156 вакцинированных. Есть те, кто сделал прививку более полугода назад, и те, кто не успел на вторую дозу.

«Умер один пациент, вакцинированный в феврале 2021 года. Причиной смерти явилась тяжёлая соматическая патология. Всего через реанимацию прошло 117 пациентов из них всего 4 вакцинированных»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что новую партию вакцины «Спутник Лайт» завезут в Петербург.