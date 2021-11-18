Новую партию вакцины «Спутник Лайт» завезут в Петербург

Новую партию вакцины &#171;Спутник Лайт&#187; завезут в Петербург
"Спутник Лайт" завезут в Петербург. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

На петербургскую фармбазу в ближайшее время поступит партия однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт».

Информация об этом появилась на сайте городского правительства. Сообщается, что в Северную столицу в скором времени завезут «облегченную» вакцину «Спутник Лайт», созданную в Центре имени Гамалеи.

О поставке новой партии в город на Неве глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщал в своем недавнем анонсе во время поездки в Рязанскую область.

Сейчас жителей Петербурга прививают «обычной» двухкомпонентной вакциной «Спутник V». При этом запасы «Спутника Лайт» уже израсходованы более, чем на половину (60%), хотя последняя партия поступила всего две недели назад — 5 ноября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге израсходовали 60% новой партии «Спутника Лайт».

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