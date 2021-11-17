В Петербурге израсходовали 60% новой партии «Спутника Лайт»

В Петербурге израсходовали 60% новой партии «Спутника Лайт»
Вакцина "Спутник Лайт" довольно популярна среди россиян. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Вакцину привезли в город в начале ноября.

В Санкт-Петербурге постепенно заканчивается партия «Спутника Лайт». 1 ноября в городе привезли 100 тысяч доз, а к сегодняшнему дню израсходовано уже 60 тысяч. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению, пишет «Фонтанка».

Известно, что «Спутник Лайт» есть в наличии в 72 учреждениях. Напоминаем, что однокомпонентную вакцину колют тем, кто уже делала прививку. Остальные для первичной вакцинации должны выбрать любой из зарегистрированных двухкомпонентных препаратов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в МФЦ начали распечатывать бумажные сертификаты о вакцинации с QR-кодом. За первые сутки бумажные COVID-сертификаты получили 50 тыс. человек.

вакцина новости СПб спутник лайт


 

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