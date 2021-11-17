В МФЦ начали распечатывать бумажные сертификаты о вакцинации с QR-кодом

Минцифры и Минэкономразвития запустили возможность распечатки QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании. Получить бумажный сертификат можно в МФЦ.

В распечатанном прививочном сертификате нет медицинских данных, но он имеет такую же силу и срок действия, как и электронный. Данной услугой могут воспользоваться как россияне, так и иностранные граждане с видом на жительство или иным документом, разрешающим проживание в РФ.

Как сообщили на сайте Минцифры, работа была проведена в соответствии с поручением председателя правительства России Михаила Мишустина.

За первые сутки бумажные COVID-сертификаты получили 50 тыс. человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в сертификаты вакцинации от COVID могут добавить фото их владельцев. В сертификаты вакцинации от COVID могут добавить фото их владельцев. Нововведение поможет избежать длинных очередей при их проверке, ведь гражданам больше не придется предоставлять паспорт.