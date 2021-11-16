В сертификаты вакцинации от COVID могут добавить фото их владельцев

В сертификаты вакцинации от COVID могут добавить фото их владельцев
В сертификаты вакцинации от коронавируса могут добавить фотографиями их владельцев. Фото: Gazeta.SPb

Нововведение поможет избежать длинных очередей при их проверке, ведь гражданам больше не придется предоставлять паспорт.

О том, что планируется добавить в сертификаты о вакцинации от ковида фотографиями их владельцев сообщает «Известия» со ссылкой на источник.

Данный вопрос обсуждался еще на прошлой неделе в Минцифры и Минздраве. Намереваются ввести изображение в сертификаты о прививке, которые автоматически будут загружаться на портал «Госуслуг».

Такая мера позволит гораздо быстрее проверять сертификаты и не образовывать очереди при входе в общественные места, куда требуется документ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в фитнес-центрах и ЗАГСах с 15 ноября начали спрашивать QR-коды. При этом уже с 1 декабря ковид-ограничения станут еще жестче.

QR-код вакцинация коронавирус общество сертификат о вакцинации


 

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