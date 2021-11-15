В фитнес-центрах и ЗАГСах с 15 ноября начали спрашивать QR-коды

Без QR-кода с понедельника не попасть в фитнес-центры и ЗАГСы. Фото: Gazeta.SPb

Без QR-кода с понедельника не попасть в фитнес-центры и ЗАГСы. Фото: Gazeta.SPb

При этом уже с 1 декабря ковид-ограничения станут еще жестче.

В Северной столице, с понедельника, 15 ноября, начинают действовать новые ограничительные меры, введенные в связи неблагоприятной эпидситуацией. Соотвествующие изменения в постановление правительства за подписью градоначальника Петербурга Александра Беглова.

С сегодняшнего дня воспользоваться услугами фитнес-центра, посетить бассейн или развлекательное заведение будет невозможно без QR-кода о вакцинации, перенесенном заболевании или справки о медотводе. Такие же требования распространяются и на церемонии бракосочетания и спортивные мероприятия.

При этом через две недели, к 1 декабря, меры ужесточатся еще сильнее. QR-код потребуется на входе в общепит. Ограничительные меры не коснутся лишь кафе и ресторанов, находящихся на территории вокзалов и аэропорта Пулково.

Помимо этого, QR-код будет необходим при посещении розничных магазинов и торгово-развлекательных комплексов. Без сертификата можно будет пройти только в продовольственные магазины, аптеки, заправки и магазины без торгового зала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге более 2 млн человек привиты от коронавируса.