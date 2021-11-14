В Петербурге более 2 млн человек привиты от коронавируса

Общее число жителей Северной столицы, которые закончили цикл вакцинации от COVID-19, превысило 2 миллиона, привились первым компонентом, не включая однокомпонентную вакцину, более 1,89 миллионов.

Об этом заявили в субботу пресс-служба администрации города на Неве.

«Закончили цикл вакцинации всего 2 млн 14 тыс. 848 человек. Из них привито первично от COVID-19 (без учета «Спутника лайт») — 1,89 млн человек», — говорится справке о показателях эпидситуации в Петербурге, опубликованной пресс-службой Смольного.

В Петербурге за минувшие сутки выявили 3 144 случая заражения COVID. К тому же, в городе за последние сутки скончались 80 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге закончилась вакцина «КовиВак».