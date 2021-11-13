В Петербурге закончилась вакцина «КовиВак»

В Петербурге закончилась вакцина «КовиВак»
"КовиВак" пользуется популярностью. Фото: скриншот видео

Пока что в Смольном не понимают, когда ожидаются новые поставки.

В Санкт-Петербурге закончились запасы вакцины от коронавируса «КовиВак». На складах препарата больше нет – пока непонятно, когда ситуация изменится. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению города Андрей Сарана в ходе прямого эфира на странице губернатора Санкт-Петербурга во «ВКонтакте».

Саран объяснил, что «КовиВак» достаточно сложен в производстве. В Петербурге, тем не менее, имеются в небольшом количестве «Эпивак», а также «Спутник V» и «Спутник Лайт».

«Всего одна площадка в Российской Федерации его делает, и на сегодняшний момент около 1 млн доз всего было сделано, поэтому, конечно, ожидать его прихода в ближайшее время мы не рекомендуем нашим гражданам. Мы призываем прививаться тем, что есть»,

— сказал Саран.

Напоминаем, что власти Ленобласти также объявили об отсутствии «КовиВака», но поставки они ожидают в ближайшее время.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вакцину «КовиВак» привезут в Ленобласть в декабре.

КовиВак комитет по здравоохранению новости СПб


 

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