Вакцину «КовиВак» привезут в Ленобласть в декабре

Вакцину «КовиВак» привезут в Ленобласть в декабре
"КовиВак" пользуется популярностью. Фото: скриншот видео

Препарат станет доступен в начале следующего месяца.

Вакцину от коронавируса «КовиВак» планируют привезти в Ленинградскую область в начале декабря 2021 года. Об этом сообщили в региональном комитете по здравоохранению, пишет «КП-Петербург».

В ведомстве отметили, что препараты поставляются напрямую от Минздрава России и на данный момент ближайшая поставка ожидается в начале следующего месяца. До тех пор местным жителям придется выбирать из тех, которые есть в наличии.

Напоминаем, что «КовиВаком» сейчас активно прививают военных в Западном военном округе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что успели привить 95% военных, смертность среди них крайне низкая.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов назвал игнорирующих вакцинацию петербуржцев безответственными.

вакцинция КовиВак ленинградская область


 

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