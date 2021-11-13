Вакцину «КовиВак» привезут в Ленобласть в декабре

Препарат станет доступен в начале следующего месяца.

Вакцину от коронавируса «КовиВак» планируют привезти в Ленинградскую область в начале декабря 2021 года. Об этом сообщили в региональном комитете по здравоохранению, пишет «КП-Петербург».

В ведомстве отметили, что препараты поставляются напрямую от Минздрава России и на данный момент ближайшая поставка ожидается в начале следующего месяца. До тех пор местным жителям придется выбирать из тех, которые есть в наличии.

Напоминаем, что «КовиВаком» сейчас активно прививают военных в Западном военном округе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что успели привить 95% военных, смертность среди них крайне низкая.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов назвал игнорирующих вакцинацию петербуржцев безответственными.