В Колпино в ДТП с автобусом погиб 52-летний пешеход

Мужчина погиб на месте из-за серьезности полученных травм.

В Колпино 24 ноября произошла авария с участием автобуса, в результате которой погиб пешеход. Как стало известно Gazeta.SPb, в полиции этот инцидент зафиксировали именно как наезд на пешехода.

Напоминаем, что авария случилась на Вокзальной улице. Сообщалось, что под колесами автобуса «Пассажиравтотранс» заметили бездыханное тело. Водитель не понял, что именно случилось. Было предположение, что мужчина уже лежал на асфальте. Теперь выяснилось, что автобус все-таки сбил 52-летнего пешехода, после чего он скончался.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Красногвардейском районе у маршрутки отвалились колеса.