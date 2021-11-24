В Красногвардейском районе у маршрутки отвалились колеса

В Красногвардейском районе у маршрутки отвалились колеса
От автобуса отвалились колеса. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Неприятный инцидент произошел на пересечении улицы Коммуны и Ириновского проспекта в Петербурге.

Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 24 ноября, одна из маршруток потеряла колеса по среди дороги.

Петербуржцы в комментариях возмущаются, почему не был проведен технический осмотр перед рейсом. Ведь, скорее всего, это бы помогло избежать случившегося.

Судя по фотографиям, от общественного транспорта отвалилось сразу два задних колеса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что неизвестный выстрелил в стекло водительской двери «ПАЗ». Мужчину, стрелявшего в маршрутку в Петербурге, задержали. Им оказался 32-летний петербуржец. У гражданина изъяли пневматический пистолет, его оружие отправили на экспертизу.

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