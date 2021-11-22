Мужчину, стрелявшего в маршрутку в Петербурге, задержали

Мужчину, стрелявшего в маршрутку в Петербурге, задержали
Стрелка задержали. Фото: pixabay
Пи проведении оперативных мероприятий подозреваемый был задержан.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, маршрутку мог обстрелять 32-летний петербуржец. Подозреваемого «взяли» 20 ноября «по горячим следам». У мужчины изъяли пневматический пистолет, оружие отправили на экспертизу.

Правоохранители Фрунзенского района разыскивали мужчину на «Киа Оптима», который выстрелил в маршрутный автобус. 19 ноября, вечером, в полицию обратился водитель маршрутки. Он заявил, что буквально 10 минут назад у дома №33 по Будапештской улице неизвестный выстрелил в стекло водительской двери «ПАЗ». При этом, внутри общественного транспорта находились шесть пассажиров. К счастью, никто не пострадал. Было возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция проводит проверку после стрельбы на КАД.

Будапештская улица новости СПб происшествие стрельба


 

Новости партнеров
В реанимации ни одного вакцинированного: врачи Городской Покровской больницы рассказали, с чем им приходится сталкиваться
В реанимации ни одного вакцинированного: врачи Городской Покровской больницы рассказали, с чем им приходится сталкиваться
Расчлененка на Новосмоленской набережной: отношения отца и сына испортил квартирный вопрос
Расчлененка на Новосмоленской набережной: отношения отца и сына испортил квартирный вопрос
Кадровый офицер ФСБ вырастил нового главу управления соцпитания?
Кадровый офицер ФСБ вырастил нового главу управления соцпитания?
Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев разводится с женой
Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев разводится с женой
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мужчину, стрелявшего в маршрутку в Петербурге, задержали
Здание, которое загорелось в Ломоносове, является региональным памятником
Экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина впервые стала мамой
ФНС планирует отказаться от декларации о доходах по форме 3-НДФЛ
Стало известно еще об одном последствии коронавируса
В Петербурге утренние пробки составили 6 баллов
SuperJob: почти каждый четвертый россиянин собирается жить на ...
Мужчина, у которого в Петербурге выпал труп из багажника, признался в людоедстве