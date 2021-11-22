Мужчину, стрелявшего в маршрутку в Петербурге, задержали

Пи проведении оперативных мероприятий подозреваемый был задержан.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, маршрутку мог обстрелять 32-летний петербуржец. Подозреваемого «взяли» 20 ноября «по горячим следам». У мужчины изъяли пневматический пистолет, оружие отправили на экспертизу.

Правоохранители Фрунзенского района разыскивали мужчину на «Киа Оптима», который выстрелил в маршрутный автобус. 19 ноября, вечером, в полицию обратился водитель маршрутки. Он заявил, что буквально 10 минут назад у дома №33 по Будапештской улице неизвестный выстрелил в стекло водительской двери «ПАЗ». При этом, внутри общественного транспорта находились шесть пассажиров. К счастью, никто не пострадал. Было возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция проводит проверку после стрельбы на КАД.