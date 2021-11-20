Полиция проводит проверку после стрельбы на КАД

Один из водителей достал оружие из-за незначительного конфликта.

В Санкт-Петербурге полиция проводит проверку после того, как стало известно о стрельбе на КАД. Об этом 20 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Инцидент случился во Всеволожском районе. Мужчина, обратившийся в полицию, отметил, что причиной стрельбы стал дорожный конфликт. Водитель, пытавшийся перестроиться, сначала увидел неприличный жест, а потом услышал выстрелы.

«В результате стрельбы пострадавших нет. Сотрудники полиции выехали к заявителю домой для дачи объяснений»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержали антифашистов, избивших двух подростков. Молодые люди конфликтовали из-за разных взглядов.