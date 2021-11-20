В Петербурге задержали антифашистов, избивших двух подростков

Избитые не обращались за помощью к врачу. Фото: Pixabay

Избитые не обращались за помощью к врачу. Фото: Pixabay

Молодые люди конфликтовали из-за разных взглядов.

В Санкт-Петербурге задержали двух молодых людей, которые обвиняются в избиении. Как стало известно Gazeta.SPb, драка произошла у станции метро «Лиговский проспект» еще 31 октября.

По предварительным данным, парни придерживаются разных взглядов, что и стало причиной избиения. Пострадавшие, 15 и 16-летние юноши, не обращались за медпомощью. В полицию отправилась мать одного из потерпевших.

В избиении обвиняются 21-летний курьер «Яндекс Еды» и его 16-летний знакомый из физико-математического лицея. По данному факту возбуждено дело о хулиганстве.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржца спустя 21 год задержали за смертельное избиение отца.