Петербуржца спустя 21 год задержали за смертельное избиение отца

Труп был найден в коммунальной квартире на Марата. Фото: google.maps

Труп был найден в коммунальной квартире на Марата. Фото: google.maps

Полиция раскрыла дело о смертельном избиении мужчины, совершенном в 2000 году в центре Петербурга.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 1 сентября 2000 года в коммунальной квартире на улице Марата, 8 был найден труп 54-летнего мужчины. На его теле зафиксировали множественные телесные повреждения. Было возбуждено уголовное дело.

Предполагаемого преступника удалось найти только в этом году. Накануне по подозрению в избиении задержали сына погибшего — 48-летнего мужчину с улицы Подвойского. Выяснилось, что 30 августа 2000 года он выпил и избил отца руками и ногами. Спустя сутки потерпевший скончался.

Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржца пырнули ножом в съемной квартире на Муринской дороге.