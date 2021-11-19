Петербуржца спустя 21 год задержали за смертельное избиение отца

Петербуржца спустя 21 год задержали за смертельное избиение отца
Труп был найден в коммунальной квартире на Марата. Фото: google.maps

Полиция раскрыла дело о смертельном избиении мужчины, совершенном в 2000 году в центре Петербурга.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 1 сентября 2000 года в коммунальной квартире на улице Марата, 8 был найден труп 54-летнего мужчины. На его теле зафиксировали множественные телесные повреждения. Было возбуждено уголовное дело.

Предполагаемого преступника удалось найти только в этом году. Накануне по подозрению в избиении задержали сына погибшего — 48-летнего мужчину с улицы Подвойского. Выяснилось, что 30 августа 2000 года он выпил и избил отца руками и ногами. Спустя сутки потерпевший скончался.

Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржца пырнули ножом в съемной квартире на Муринской дороге.

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