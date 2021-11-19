Петербуржца пырнули ножом в съемной квартире на Муринской дороге

Петербуржца пырнули ножом в съемной квартире на Муринской дороге
Мужчину ударили ножом в квартире на Муринской дороге. Фото: google.maps

В Красногвардейском районе Петербурга решается вопрос о возбуждении уголовного дела после госпитализации мужчины с ножевым ранением.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все произошло в ночь на 18 ноября в квартире на Муринской дороге, 16. В больницу с указанного адреса госпитализировали 36-летнего мужчину. У него проникающее ножевое ранение живота, состояние оценивается как средней тяжести.

Полицейские выяснили, что в съемной квартире произошел пьяный конфликт, в ходе которого пострадавший получил нож в живот от неизвестного.

Из квартиры изъяли нож, отпечатки пальцев и следы обуви.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на полицейских, силой затолкавших школьницу в машину, открыли дело. Полицейские применили к школьнице физическую силу, пытаясь посадить ее в автомобиль, чтобы доставить в отдел полиции.

Муринская дорога новости СПб ножевое ранение


 

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