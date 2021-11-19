В Петербурге на полицейских, силой затолкавших школьницу в машину, открыли дело

В Петербурге на полицейских, силой затолкавших школьницу в машину, открыли дело
Женщина выложила видео, на котором слышны крики девочки. Фото: скриншот Вконтакте

В Петербурге возбуждено уголовное дело против сотрудников полиции, применивших силу к несовершеннолетней.

Прокуратура Калининского района признала законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела по статье о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Как сообщили в городском ведомстве, все произошло днем 17 ноября. Полицейские применили к школьнице физическую силу, пытаясь посадить ее в автомобиль, чтобы доставить в отдел полиции. Родителей рядом с девушкой не было.

Надзорный орган поставил на контроль ход расследования дела. Сейчас правоохранители разбираются во всех обстоятельствах произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в МВД Петербурга проверят инцидент с задержанием школьницы. По предварительной информации, полицейский остановил школьницу за переход в неположенном месте. Девушка отказалась говорить свои персональные данные и предъявить паспорт.

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