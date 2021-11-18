В МВД Петербурга проверят инцидент с задержанием школьницы

В МВД Петербурга проверят инцидент с задержанием школьницы
Женщина выложила видео, на котором слышны крики девочки. Фото: скриншот Вконтакте

В ГУ МВД России проводят проверку по факту доставления школьницы в отдел полиции в Петербурге.

Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел 17 ноября на Гражданском проспекте. По предварительной информации, полицейский остановил школьницу за переход в неположенном месте. Девушка отказалась говорить свои персональные данные и предъявить паспорт. В итоге ее задержали. В Сети появилось видео, как сотрудники полиции заталкивают школьницу в машину.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии задержали посетителя магазина, который подрался с продавцом из-за кондитерских изделий. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщили в пресс-службе УВО.

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